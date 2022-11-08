Zonguldak'ta öğrenciler madalya için yarıştı

Zonguldak'ta Atatürk Haftası etkinlikleri doğrultusunda öğrenciler madalya için koştu.

Atletizm İl Temsilciliği tarafından 10 Kasım Atatürk Haftası doğrultusunda koşu düzenlendi. Çeşitli kategorilerde düzenlenen koşu renkli görüntülere sahne oldu. 97 sporcunun katıldığı koşuda derece elde edenlere madalya verildi.

Sporcular yaklaşık 2 kilometrelik parkurda koştu. Öğrencilere ödüllerini veren Gençlik Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, "Anma programı doğrultusunda atletizm yarışması düzenliyoruz. Sporun tabana yayılması için bu tür günlerde hem anma programı hem de sporun gelişmesi açısından 97 sporcumuzun katılımı vardı. Geçmiş yıllara göre yoğun bir katılım oldu. İnşallah bundan sonra da okullarımızda öğretmenlerimizin desteğiyle daha güzel organizasyonlar yapmak için çalışmalarımız devam edecek" dedi.