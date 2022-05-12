Zonguldak'ta öğrencilere siber farkındalık eğitimi verildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından müşterek olarak, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik “İnternet ve Teknoloji Bağımlılığı, Siber Zorbalık, Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, İnternet Dolandırıcılığı vb.” konularda Siber Farkındalık eğitimi verildi. Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri doğrultusunda ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki öğrencileri bilgilendirilmeye yönelik eğitimler devam edeceği belirtildi.