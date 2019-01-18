Zonguldak'ta öğrencilerin karnelerini Vali dağıttı

Zonguldak'ta yaklaşık 100 bin öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Ziya Gökalp İlkokulunda ise yarıyıl tatiline giren miniklerin karnelerini Vali Erdoğan Bektaş dağıttı.

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı yarıyıl tatili bu gün başladı. İl genelinde yaklaşık 100 bin öğrenci karne aldı. Öğrenciler karne sevinci yaşarken velileri de okul önlerinde çocuklarının sevinçlerine ortak oldu. Vali Erdoğan Bektaş da Kilimli ilçesine bağlı Karadon Mahallesi'nde Ziya Gökalp İlkokulu'nda karne törenine katıldı.

Miniklere karnelerini bizzat takdim eden Vali Bektaş, minik öğrencilerle eğlenceli dakikalar geçirdi. Karneleri dağıtan Bektaş ve beraberindekiler miniklerden tatili iyi değerlendirmelerini istediler. Vali Bektaş, "Kilimli Ziya Gökalp İlkokulu'ndayız. İlk yarıyı bu sene çok şükür kazasız belasız tamamladık. Çocuklarımızın karnelerini dağıtıp onları iki haftalık tatile uğurluyoruz. Tatil sonrası biz yine burada olacağız. Onları bekliyor olacağız. Tabi karne dağıttık. Karnede bir şeyler yazıyor. Karnede yazılanlar başarılıysa öncelikle kim başarılı olan bakmak lazım. Eğer karnede bazı problemler varsa onun sorumlusu kim ona bakmak gerekiyor. Bence karne önce okula çıkıyor, sonra öğretmene, veliye ve en son çocuğa çıkıyor. Karnede problem varsa bu sıralamaya göre sorunu bulmak gerekiyor. Önce bu sıralamadaki en sonda bulunan çocuğu sorumlu tutmamamız gerekiyor. En son sorumlu çocuktur. Oraya kadar okulun öğretmenin, ailenin ve velinin sorumluluğu söz konusudur. Bir problem varsa herkes önce kendine çeki düzen vermeli ve sorunun çözümü için ne gerekiyorsa yapmalı. En son da çocuğumuzu kucaklamayı, sevmeyi, saymayı başararak onları geleceğe hazırlamalıyız. Bunu başarmalıyız. İşimiz budur. Bunu bir şekilde yapmalıyız. Bize başarılı ve huzurlu bir dönem geçiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Mutlu bir tatil, mutlu bir gelecek diliyorum" diye ifade etti.

Vali Bektaş, bahçede veliler ile görüştükten sonra okuldan ayrıldı.