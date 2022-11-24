Zonguldak'ta Öğretmenler Günü etkinliklerle kutlandı

Zonguldak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Şehit Prof.Dr.İlhan Varank Anadolu Lisesinde program düzenlendi.

Programa, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, “Çok yakın zamanda terör örgütü tarafından şehit edilen Arzu ve Ayşegül öğretmenlere Allah rahmet eylesin diyerek başlamak istiyorum. Kıymetli öğretmenlerimin öğretmenler gününü kutluyorum. Öğretmenlerin toplumda ki yerini anlatmak bağını kuvvetlendirmek ve mesleğe yeni başlayan genç öğretmenlerin heyacanını paylaşmak için bir araya geldiğimiz fedekar öğretmenlerin kıymetini anlamamız için önemli gündür. Öğretmenlik idealizmin en yoğun yaşandığı yerdir. Samsun'da yeniden doğmaktır öğretmenliktir. Damarlarda bayrak bayrak dolaşmaktır öğretmenliktir. Bilgi ve sorumluluk sahibi nesillerdir öğretmenlik. Geleceğin huzurlu güçlü büyük Türkiye'sinin inşiaası için gençlerimiz biz siz öğretmenlerin elinde şekillendirmektir. Ülkemizi Türkiye yüzyılına taşımak için öğretmenler olarak azim ve kararlılıkla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Ülkemizi çağın ilerisine taşımak geleceğinizi emanet edeceğimiz gençler yetirmek için bu yolda omuz omuza gönül gönüle yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz. İyiki öğretmenim diyen öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” diye konuştu.

Zonguldak'ta görev yapan 7 bin 500 öğretmen adına İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'a çiçek takdim edildi. Ardından Mehmet Çelikeli Lisesi öğrencileri tarafından, ‘Bir Öğretmen Olacağım' adı altında oratorya gösterisi yapıldı. Öte yandan emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri takdim edildi.

Programın son bölümünde ise 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle yapılan şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediye takdimi yapıldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve beraberindeki heyet Vali Mustafa Tutulmaz'a ziyaret gerçekleştirdi.