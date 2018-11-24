Zonguldak'ta Öğretmenler Günü kutlandı

Zonguldak'ta 24 Kasım Öğretmenler günü kapsamında Valilik binası önünde Atatürk Anıtında çelenk sunum töreni yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törende öğrenciler bayrağı göndere çekti. Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törene, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı, CHP İl Başkanı Hakkı Güney, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Demirtaş, daire müdürleri, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı Öğretmenler gününü kutlayarak, “24 Kasım Öğretmenler günü bugün 1981 yılından beri 24 Kasım Öğretmenler günü olarak kutluyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yetiştiren fedaker cefakar öğretmenlerimizin bugününü kutluyoruz. Öğretmenlerimize şükran borçluyuz her ne şartta olursa olsun çocuklarımıza bir anne bir baba şefkati ile yaklaşıp onları geleceğe hazırlayan nesillerdir. 24 Kasım Öğretmenler günümüzü herkese mutlu huzurlu olmasını ve geleceğe güvenle bakan nesiller yetiştirmek dileğiyle kutluyoruz”dedi.