Zonguldak'ta Öğretmenler Günü törenle kutlandı

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Valilik binası önünde tören düzenlendi.
Valilik binası önündeki törene, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd.Alb Cezmi Yalınkılıç, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Necmettin Cantaş, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. İl Müdürü Züleyha Aldoğan, tören alanına çelenk koydu. Program yöresel halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.