Zonguldak'ta on okula yıkım on okul için güçlendirme kararı

Zonguldak'ta 29 okulda gerçekleştirilen yapısal inceleme sonucuna göre on okul için yıkım, on okul için güçlendirme kararı verildi.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi arasında yapılan protokol doğrultusunda Zonguldak'ta toplam 29 okulda yapısal inceleme gerçekleştirildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından oluşturulan deprem tahkiki özet tablosu, Milli Eğitim Bakanlığı'nca Zonguldak Valiliği'ne bildirildi. Deprem tahkikine bağlı yapısal inceleme neticesinde, on okul için yıkım on okul için ise güçlendirme kararı verildi.

Valilikçe yapılan açıklamada, "Konuya ilişkin Valiliğimizce gerekli planlamalar yapılarak, yıkım ve güçlendirme karan verilen okullarımızın, ayni kayıt bölgesindeki en yakın okula taşınması için çalışma başlatılmış ve onay alınmıştır. Yıkım karan verilen okullarımız, Milli Eğitim Bakanlığınca 2022 Ek Yatırım Programına dahil edilerek onaylanmış: örnek tip proje ve ödenekler, Valiliğimize gönderilmiştir. ilgili projeler, il Özel idaresi tarafından, revize edilerek ihale işlemleri başlatılacak olup: okullarımızın bulunduğu alanlara; daha modern, teknolojik alt yapısı bulunan, çevre dostu yeni okul binaların yapımı çalışmaları, en kısa sürede, sonuçlandırılacaktır" ifadelerine yer verildi.