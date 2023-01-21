Zonguldak'ta orman yangını büyümeden söndürüldü

Zonguldak'ta fındıklık ve orman alanda başlayan örtü yangını ekipler tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sıralarında Asma Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. Fındıklıkta başlayan örtü yangını ormanlık alana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede olay yerine giderek müdahalede bulundu. İki arazöz ve bir tanker ile yapılan müdahale sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan ölçümde 380 metrekarelik alanda örtü yangınının yaşandığı tespit edildi.