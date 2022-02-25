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Zonguldak'ta otomobil refüje çarparak durabildi

Zonguldak’ta aşırı yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çıkarak elektrik direğine çarparak durabildi.

Zonguldak'ta aşırı yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çıkarak elektrik direğine çarparak durabildi.


Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki elektrik direğine çarparak durabildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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