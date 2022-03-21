İhlas Haber Ajansı

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Zonguldak'ta otomobil sahil kenarına uçtu: 1 yaralı

Zonguldak’ta yoldan çıkarak sahil kenarındaki kayalık alan uçan aracın sürücüsü yaralandı.

Zonguldak'ta yoldan çıkarak sahil kenarındaki kayalık alan uçan aracın sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.00 sıralarında Teoman Duralı Tünelleri çıkışında yaşandı. Mehmet S. yönetimindeki 06 FL 295 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sahil kenarındaki kayalık alana uçtu. Kazada sürücü Mehmet S. hafif şekilde yaralandı. Çevredekiler tarafından olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet S.'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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