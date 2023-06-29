Zonguldak'ta otomobil taklalar atarak durabildi

Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Zonguldak-Ankara kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak durabildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.