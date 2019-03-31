Zonguldak'ta oy verme işlemi başladı

Zonguldak'ta yerel seçimler için vatandaşlar sabah 08.00'den itibaren sandık başına giderek oyunu kullanmaya başladı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Zonguldak'ta vatandaşlar bu sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitti. 19 mahallenin bulunduğu merkez ilçede vatandaşlar belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel meclisi ve mahalle muhtarını seçecek.

Öte yandan Zonguldak merkezi ve bağlı beldelerde 309 sandıkta 90 bin 74 seçmen yer alıyor. Kozlu ilçesi ve bağlı beldelerde ise 123 sandıkta 34 bin 685 seçmen yer alıyor. Kilimli ilçesi ve bağlı beldelerde 92 sanıkta 27 bin 56 seçmen yer alıyor. Gökçebey ilçesi ve bağlı beldelerinde 64 sandıkta 17 bin 229 seçmen yer alıyor. Devrek ilçesi ve bağlı beldelerinde 178 sandıkta 46 bin 346 seçmen yer alıyor. Çaycuma ilçesi ve bağlı beldelerinde 278 sandıkta 72 bin 93 seçmen er alıyor. Alaplı ve bağlı beldelerinde ise 125 sandıkta 33 bin 437 seçmen yer alıyor.

Sabah 08.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sone erecek.