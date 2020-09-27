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Zonguldak'ta palamut bolluğu

Zonguldak’ta palamut bolluğu yaşanıyor.

Zonguldak'ta palamut bolluğu yaşanıyor. Tanesi 10 liradan alıcı bulan palamutlar, esnafın ve vatandaşın yüzünü güldürüyor.


Karadeniz'de yaşanan palamut bolluğu Zonguldak'ta balıkçı esnafının yüzünü güldürdü. Geçen yıl az çıkan palamudun bu sene bol olması esnafın ve vatandaşın yüzünü güldürdü.


Sezonun çok iyi geçtiğini ifade eden balıkçı Bayram Yılmaz, “Şu an durum iyi vatandaş iyi satışlarımız iyi böyle giderse ekim ayının 15'ini bulur palamut kestane karasından sonra deniz bir karışsın palamut 200 gram oynar o dönemde. Şu an satışlarımız iyi biz de mutluyuz vatandaş da mutlu. Daha kimse hamsinin derdine düşmedi, palamutçuluk bir bitsin ondan sonra bakacaklar. Palamut 10 TL, mezgit 20-25 lira, istavrit 30-40 lira baya pahalı. Çinakop ince yasak, iri olması lazım. Tutana bir yaptırım yok satana 5 bin lira ceza var. Bu sene palamut herkesin yüzünü güldürdü. İnşallah böyle devam eder" dedi.

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