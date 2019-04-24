Zonguldak'ta pat pat devrildi: 2 yaralı

Alaplı'da pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Alaplı ilçesi Osmanlı-Küçüktekke arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim U. yönetimindeki tarım aracı diye tabir edilen patpat, ön dingilinin kırılması sonucu devrildi. Olay yerinden geçen Çamlıbel Köy Muhtarı Mithat Mandacı, kazayı görünce yardıma koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan

İbrahim U. ile eşi Nazikar U.'nun durumunun iyi olduğu belirtildi.