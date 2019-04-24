İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Zonguldak'ta pat pat devrildi: 2 yaralı

Alaplı’da pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Alaplı'da pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı.



Kaza, Alaplı ilçesi Osmanlı-Küçüktekke arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim U. yönetimindeki tarım aracı diye tabir edilen patpat, ön dingilinin kırılması sonucu devrildi. Olay yerinden geçen Çamlıbel Köy Muhtarı Mithat Mandacı, kazayı görünce yardıma koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan


İbrahim U. ile eşi Nazikar U.'nun durumunun iyi olduğu belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.