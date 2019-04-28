Zonguldak'ta pat pat kazası: 4 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hafif yaralandı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Alaplı ilçesinin Mollabey köyü Acar'lar fındık fabrikası üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çatak köyünden Mollabey istikametine gelen Hikmet Yaman idaresindeki pat pat tarım aracı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada pat pat üzerinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.