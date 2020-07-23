İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldak'ta patlama seslerinin nedeni belli oldu

Zonguldak Merkez ve tüm ilçelerinde iki defa gelen patlama sesinin ise savaş uçağının ses duvarını aşması sonucu yaşandığı öğrenildi.


Zonguldak Merkez, Kdz. Ereğli, Devrek, Çaycuma, Kilimli'de iki defa gelen patlama sesi paniğe yol açtı. TAİ pilotu, bir uçağı test ederken ses duvarını aştı. Bunun sonucunda sonik patlama meydana geldi. Her evde hissedilen yüksek ses, binaları sarstı. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu patlamanın savaş uçağının ses sınırını aşmasından kaynaklandığını ifade etti. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da "Bugün, kentimiz ve bölgemizde de hissedilen patlama seslerinde korkulacak bir durum yok. Ereğli semalarından geçen F-16 savaş uçaklarımız ses duvarını aştı. Herhangi bir can veya mal kaybı yok" ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.