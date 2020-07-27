Zonguldak'ta patpat kazası: 1 ölü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye kaza, Zonguldak Alaplı İlçesindeki Toki üzerindeki Okcular Köyündeki yolunda meydana geldi. Okcular istikametine doğru seyir halinde bulunan Aydın Akman (55) yönetimindeki patpat diye tabir edilen tarım sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Akman, ters dönen tarım aracının altında kalarak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ağır yaralanan Aydın Akman Alaplı Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Patpat sürücüsü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün cesedi, incelemelerin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.