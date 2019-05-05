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Zonguldak'ta polisten uyuşturucu operasyonu

Zonguldak Alaplı ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı yol kontrolleri sırasında durdurulan minibüste üzerinde 8 gram uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.


Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde, bir yolcu minibüsü durduruldu. Ekipler, araçta ve yolcular üzerinde arama yaptı. B.K., adlı bir kişinin üzerinden 8 gram uyuşturucu hap ele geçirildi. Zonguldak Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu bulunduran, kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalarının aralıksız sürdüğü öğrenildi. Gözaltındaki şüphelinin ise sorgusu sürüyor.

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