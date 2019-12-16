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Zonguldak'ta Roma dönemine ait sütunlar ele geçirildi

Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 5 adet sütun ele geçirildi.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 5 adet sütun ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Kürkükler köyünde yaşayan N.K.'nın evinde ve bahçesinde tarihi eserler bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Alınan arama kararına istinaden Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bahse konu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 adet tarihi eser olarak nitelendirilen sütun ele geçirildi. Müze Müdürlüğünce yapılan incelemede sütunların Roma dönemine ait olduğu tespit edildi. Eserlere ekiplerce el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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