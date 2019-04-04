Zonguldak'ta "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışması ödül töreni düzenlendi

Öğretmenler Evi toplantı salonunda gerçekleştirilen ödül törenine, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Zonguldak Belediye Başkanı seçilen Dr. Ömer Selim Alan, İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Akgül, Kozlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahsur Gök, Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, Yeşilay Derneği Şube Başkanı Uzman Dr. Fatih Akca, Basın İlan Kurumu Müdürü Ali Nuhoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yeşilay Derneği Şube Başkanı Uzman Dr. Fatih Akca, törenin açılış konuşmasında; “Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak protokolü neticesinde 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' yetenek yarışmasının 9'uncusu düzenledik. Çok emek ve yoğun bir iş bu öncelikle bu yarışmaya katkı sunan katkı sunma cesaretini gösteren sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Değerlendirme süreci hakikaten çok yorucu bir süreçti. Seçerken çok zorlandık. Çok güzel değerli eserler vardı. Hem edebi hem görsel kategoride. Yarışma programının formatına uygun hale getirilip değerlendirme sürecinde emeği olan başta öğrencilerimizi yetiştiren öğretmenlerimize, değerli okul müdürlerimize, ilçe milli eğitim müdürlerimize, il milli eğitim müdürlüğümüzün değerli çalışanlarına ve il Milli Eğitim Müdürümüze ve tabiki bizimle birlikte bağımlılıkla mücadeleye omuz veren değerli yeşil renk yönetim kurulu arkadaşlarıma ve denetleme kurulu arkadaşlarıma hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından yarışmalarda birinci olan öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Yarışmada il birincisi olan öğrenciler 500 TL para ödülü kazandılar.