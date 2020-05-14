Zonguldak'ta sahil düzenlemesi projesi için 13 iş yerinin tahliye işlemi başladı

Zonguldak'ta hayata geçecek olan sahil düzenlemesi projesi kapsamında tebligat gönderilen 13 iş yerinin tahliye işlemleri başlatıldı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihale edilen Zonguldak Merkez Kıyı Düzenlemesi ve Sosyal Donatıları İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi projesi kapsamında sahil bandında bulunan 13 iş yerine tahliye tebligatı gönderildi.

İhaleyi alan yüklenici firmaya yer gösteriminin ardından başlayacak olan inşaat çalışmaları öncesinde aralarında kafe, restoran ve çay bahçesi gibi işletmelerin tahliyeleri başladı. Öte yandan yüklenici firmanın iş makineleri de proje doğrultusunda çalışmaya başladı.

41 bin 340,81 metrekare alanda kıyı düzenlemesi ve sosyal donatı inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarının yer tesliminden itibaren 550 takvim gününde bitmesi bekleniyor.

Tahliye işlemlerini gerçekleştiren Tuncay Bilgin, "Dünkü toplantımızdan sonra en kısa zamanda tahliye kararı gelecekti. Bir an önce gitmesi gereken eşyaları götürmek için boşaltmaya başladık. Projeyi çok güzel bulacağız. 1.5 sene kadar mağduriyetimiz olacak ama katlanacağız. Esnaf için de Zonguldak halkı için de hayırlı olacağına inanıyoruz. Projede ne varsa ona göre uygulayarak iş yerlerimizi alacağız sanırım" diye konuştu.