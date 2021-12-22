Zonguldak'ta sahile vuran ölü inek şaşkına çevirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Plajlar mevkiinde deniz kıyısına telef olan bir inek cesedi vurdu. Yurt dışından ithal edildiği belirlenen hayvanın gemide telef olup atılmış ya da fırtınada geminin sallanmasıyla düşmüş olabileceği belirtildi.

Ereğli ilçesine bağlı Belediye Plajlar mevkiinde, kıyıya inek ölüsü vurdu. Durumu gören vatandaşlar belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekiplerin incelemesi üzerine, ineğin kulak küpesi ve numarasına bakılarak ineğin yurt dışından ithal edilen hayvanlardan olduğu belirtildi. Gemilerle yurt dışından getirtilen ve bir limanda indirilme esnasında gemiden düşme ihtimali düşünülen inek, Ereğli Belediye ekipleri tarafından iş makinesiyle kaldırım çalışmaları başlanacağı bildirildi.