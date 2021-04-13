İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldak'ta sahte basın kartı kullanan kişi yakalandı

Zonguldak’ta sahte basın kartı ve basın trafik kartı kullanan kişi yakalandı.

Zonguldak'ta sahte basın kartı ve basın trafik kartı kullanan kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre ,Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çaydeğirmeni beldesi Merkez Mahallesi'nde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında yapılan kimlik kontrolünde, S.Ç. (60) isimli şahsın sahte basın kartı ve basın trafik kartı kullandığı tespit edildi. Ekipler S.Ç.'nin sahte kartlarına el koyarak, hakkında işlem başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.