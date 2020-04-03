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Zonguldak'ta sahte el dezenfektan operasyonu: 1 gözaltı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından eş zamanlı 5 ayrı adrese yapılan operasyonda Sağlık Bakanlığı onayı olmayan 99 Adet (70 ml), 12 Adet (1 Litre), 35 Adet (500 ml), 2 Adet (100 ml) El ve Cilt Dezenfektanı ile 3 Adet (250 ml) Saf alkol ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından eş zamanlı 5 ayrı adrese yapılan operasyonda Sağlık Bakanlığı onayı olmayan 99 Adet (70 ml), 12 Adet (1 Litre), 35 Adet (500 ml), 2 Adet (100 ml) El ve Cilt Dezenfektanı ile 3 Adet (250 ml) Saf alkol ele geçirildi.


Zonguldak Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: “Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca alınan bir istihbari bilginin değerlendirilmesi neticesinde; Zonguldak Merkez İlçe, Kdz. Ereğli ve Alaplı ilçelerinde adli makamlardan alınan arama kararıyla (5) ayrı adreste eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda V.A. (E-46) isimli şahsın, piyasaya sürdüğü Sağlık Bakanlığı onayı olmayan 99 Adet (70 ml), 12 Adet (1 Litre), 35 Adet (500 ml), 2 Adet (100 ml) El ve Cilt Dezenfektanı ile 3 Adet (250 ml) Saf alkol ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen dezenfektanlara el konulmuş (1) şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır".

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