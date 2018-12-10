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Zonguldak'ta sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde KOM ekipleri, sahte içki satışı yapılan şüphelilere yönelik yaptığı operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde KOM ekipleri, sahte içki satışı yapılan şüphelilere yönelik yaptığı operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sahte alkol satışı yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. İstanbul'dan kente sahte içki getirdiği öğrenilen Ö.K. ve S.T. ekiplerce durduruldu. Araçta yapılan aramada ise 100 şişe viski, 150 şişe rakı, 50 şişe votka olmak üzere toplam 300 şişe kaçak içki ele geçirildi. Ele geçirilen içkilere el konuldu. Ö.K. ve S.T. ifadeleri alınmak için Kdz. Ereğli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

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