Zonguldak'ta sahte içki operasyonu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sahte içki operasyonu düzenlendi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sahte içki operasyonu düzenlendi. Operasyonda 14 adet sahte içki şişesi ele geçirildi.
Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünce kamu sağlığını tehlikeye atan sahte içki üretimi ile mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda C.A.'nin (40) sokak üzerinde taşıdığı şüpheli poşetler kontrol edildiğinde 5 adet sahte içki şişesi ele geçirildi. Sahte içkilerin temin edildiği şüpheli T.R.G.'nin (62)n evinde yapılan aramada 14 adet sahte içki şişesi ele geçirildi. T.R.G. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.