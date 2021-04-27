Zonguldak'ta sahte para ele geçirildi

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramada 13 adet sahte 50 TL'lik banknotlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “sahte para” ile ilgili yapılan çalışmalarda il merkezinde bir şahsın üzerinde 13 adet sahte 50 TL ele geçirildi. Şüpheli Y.D. (33) hakkında “parada sahtecilik” suçundan adli işlem başlatıldı.