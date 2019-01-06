Zonguldak'ta Sarıkamış Şehitleri anıldı.

Milli Egemenlik Caddesi üzerinden başlayan yürüyüş Zonguldak Valiliği önünde son buldu. Anma yürüyüşüne Vali Erdoğan Bektaş ve protokol üyeleri katıldı. Çok sayıda öğrencinin de katıldığı yürüyüş büyük ilgi gördü. Gençlik Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, “Sarıkamış şehitlerini anmak ve anlamak için burada toplanmış bulunuyoruz. Sarıkamış'ta şehit olan yiğitlerimizin ne uğruna ne için canlarını feda ettiklerini herkesin çok iyi anlaması gerekiyor. Sevgili genç kardeşlerim sadece Sarıkamış'ta değil, Anadolu'nun her yerinde, Malazgirt'te, 1453'te İstanbul'da, Çanakkale'den Dumlupınar'da, Sakarya'da, 15 Temmuz'da vatanımızın birlik ve bütünlüğünü korumak üzere canlarını seve seve şehadete ulaşmış binlerce yerimiz var. Bunları çok iyi anlamamız gerekiyor, geçmişinizi iyi anlayamazsınız geleceğe emin adımlarla ve sağlam temellerle ilerleyemeyiz” ifadelerine yer verdi.

Vali Erdoğan Bektaş ise “104 sene önce bu içinde bulunduğumuz şartlar tabiatın olumsuz şartlarında ciddi sayıda insanımızı, gencimizi tabiatın acımasız şartlarında kaybettik. Milletimizin geleceği için yapılan bu mücadelede şehit verdik. 104 yıl sonra burada yeniden olayı anlamaya çalışıyoruz. Bu etkinlikler son yıllarda Gençlik Spor Bakanlığımızın organizasyonları ile gündeme geldi ve gerçekten de ciddi bir katılımla ciddi bir anlayış ve birikimle devam ediyor” diye konuştu.

Program, İl Müftüsü Rüstem Can tarafından yapılan duaların ardından son buldu. Katılımcılara çorba ikramında da bulunuldu.