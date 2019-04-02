Zonguldak'ta seçim sonuçlarına itiraz edildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

Çaycuma Adliyesi seçim sonrası itirazlar ile yoğun kalabalık yaşadı. Perşembe Beldesi'nde CHP İsmail İnam 24 oy ile seçimi kazandı. AK Parti Perşembe Belediye Başkan adayı Turhan Okumuş seçim bürosuna itirazda bulundu. Saltukova beldesinde ise AK Parti Belediye Başkan adayı Zerrin Güneş 21 oyla seçimi kaybederek, CHP Saltukova Belediye Başkan Adayı Alim Genç kazanmıştı. Güneş de seçime itiraz edenler arasında yer aldı.

Filyos'ta ise AK Parti Belediye Başkanı ve adayı Ömer Ünal seçimi farkla CHP Belediye Başkan Adayı Gerçek Ülker'i geride bırakarak tekrar başkanlığı kazanmıştı. Fakat belediye meclis üyeliğinde çoğunluğun CHP'den oluşmasını Ünal da itiraz etti.

Bunlara istinaden Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, partisine destek için Çaycuma Adliyesi'ne geldi. Ilçe Başkanı Şeref Köktürk ile bir takım görüşmeler yaparak, itirazların incelenmesi beklenildi.