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Zonguldak'ta seçim tedbirleri görüşüldü

Zonguldak’ta 31 Mart günü yapılacak olan seçimler öncesi tedbirler görüşüldü.

Zonguldak'ta 31 Mart günü yapılacak olan seçimler öncesi tedbirler görüşüldü.


31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda Valiliklerce alınacak genel tedbirlerin değerlendirildiği toplantı Valimiz Erdoğan Bektaş başkanlığında yapıldı.


Seçim döneminde alınması gereken tedbirlerin önceden planlanması ve titizlikle uygulanmasına yönelik olarak yapılan toplantıya Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Sahil Güvenlik Bot Komutanı katıldı.

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