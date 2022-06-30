Zonguldak'ta selin yaraları sarılıyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde selin yaraları sarılıyor. Beldede sular altında kalan Merkez Camii'nde hasar tespit ve temizlik çalışmaları başlatılacak. Selin en çok etkilediği yerlerden biri de tarım arazileri oldu. Seralar sular altında kaldı. Çiftçiler zarar gören seralarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ‘kırmızı' uyarı verdiği kentte etkili olan kuvvetli yağış sebebiyle dereler taştı. Birçok ev ve işyeri ile tarım arazileri sular altında kaldı. Yağışların sele dönüştüğü yerlerden biri de Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesi oldu. Yağışlarla birlikte meydana gelen su taşkınları nedeniyle belde merkezinde su seviyesi 40 santimetreyi aştı. Evler ve işyerleri sular altında kaldı. Beldedeki Merkez Camii de selde en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Beldede hasar tespit ve temizlik çalışmalarıyla birlikte selin yaraları sarılırken hayat normale döndü. Su basan Merkez Camii'nin halıları ve içeride bulunan bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi. Camide hasar tespit çalışmalarının ardından temizlik çalışmaların başlanacak.

Merkez Camii Müezzin Kayyımı Yaşar Karagöl, Su debisi yükselmeye başladı. Kendi imkanlarımızla bazı eşyaları kurtarmaya çalıştık. Bazılarını çıkarttık, bazıları ıslandı. Kullanılamaz halde. Rabbim başka bir zayiat vermesin. Can kaybımız yok. Şu anda yaz Kur'an Kursu dönemindeyiz. Çocuklar biraz mağdur. İnşallah üst katımızda da devam edeceğiz. Rabbim başka bir afet göstermesin. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun” dedi.

Caminin imamı Yusuf Karagöl de yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Saat 8'de sular camimize girmeye başladı. Girişten, kapılardan suyu engelledik ama taban tarafında su giderleri olduğu için kanallardaki sular direk caminin içerisine geri döndü. Suyun girişini engelleyemedik. Camimizdeki zayiat belli. Halılarımızı toplayabildiğimiz kadar topladık. Burada gençlerimiz için yaz kursları için masa tenisi, oyun salonu kurduk. Zayiatlar onlar. Halılarımız ıslandı. Kaldıramadıklarımız da bu şekilde burada ıslandı. Kendi gücümüzün yettiğince temizlik çalışmalarını yapmaya çalışıyoruz. Cami cemaatimiz ve başka arkadaşlarımız yardımcı olanlarla el birliğiyle yapmaya çalışıyoruz. Çaycuma'dan kriz masası kurulmuş. Oradan yetkililerin geleceği söylendi. Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısında bulunuldu. Cevap aldıktan sonra camimizde hummalı çalışmaya başlayacağız. Camimiz merkez cami olduğu için bölgemizdeki camilere gitmelerini rica ediyoruz.”

Beldede sel nedeniyle su kesintileri yaşandı. Belediye ekipleri tankerlerle vatandaşlara içme suyu dağıttı. Öte yandan ilçedeki seralar da sel nedeniyle sular altında kaldı. Ekili tarım arazileri hasar gördü. Vatandaşlar sular altında kalan tarım arazilerini cep telefonuyla görüntüledi. Seralarının sular altında kaldığını anlatan Fatma Kalaycı, “Her yer su içinde. Emeklerimize yazık. Çok uğraştık. Kaç aydır uğraşıyoruz. İnsanın içi gidiyor böyle. Sel olan seraları temizlemeye çalışıyoruz. Çamurdan girip çıkamıyorum. Yapacak bir şey yok sonuçta yine kurtarmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Gökçebey ilçesinde de selden etkilenen ev, işyerleri, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor.