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Zonguldak'ta 'Sevmekten öldü desinler' izleyicisiyle buluştu

Başrollerini Hande Subaşı, Hakan Bilgin, Bülent Alkış, Serdar Yeğin’in paylaştığı, ’Sevmekten öldü desinler’ oyunu Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Başrollerini Hande Subaşı, Hakan Bilgin, Bülent Alkış, Serdar Yeğin'in paylaştığı, 'Sevmekten öldü desinler' oyunu Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelendi.


Zonguldaklılar oyuna büyük bir ilgi gösterdi.


Organizatör Seçkin Arslan, oyunu izleyenlere teşekkür etti.


İki perde olarak sahnelenen "Sevmekten öldü desinler" adlı oyunda İstanbul'un kenar mahallerinden pavyon ışıklarına uzanan bir hikaye sahneye aktarılıyor. Yeşilçam filmlerinden arabesk şarkılara bol kahkahalı iki perdelik oyunda kahramanların şehrin gölgesinde asla kaybolmayacak hayallerine yer veriliyor. Oyunun Dekor tasarımı Candan Tuna Günay, kostüm tasarımı Candan Günay, ışık tasarımı Yakup Çartık, dans ve hareket düzeni Yeşim Alıç'a ait oyunun müzik direktörlüğünü Orhan Enes Kuzu yapıyor.

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