Zonguldak'ta sıcaklık 14 derece birden düştü

Zonguldak'ta hafta sonu 20 dereceyi bulan hava sıcaklığı 6 derecelere kadar düştü. Yağmur ve rüzgarla birlikte liman caddesinde dalgalar oluştu.

Kentte hafta sonu 20 dereceyi bulan sıcaklıkları fırsat bilenler adeta sahile akın etti. Hafta başı itibariyle sıcaklıklar 14 derece birden düştü. Vatandaşlar hava durumunun 6 dereceye düşmesiyle yağmurlu ve rüzgarlı bir güne uyandı. Öte yandan, Liman Caddesi'nde yağışla birlikte dalgalar meydana geldi. Açıkta sıra bekleyen kuru yük gemisi saatte 19 kilometre hıza ulaşan poyraz nedeniyle adeta beşik gibi sallandı.

Dalgalar zaman zaman mendireği aştı.