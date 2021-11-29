Zonguldak'ta şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor

Zonguldak'ta dün akşam saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri limana demirledi. Meteoroloji de saatteki hızı 90 kilometreye ulaşması beklenen kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Merkezi'nin uyarılarının ardından kent merkezinde dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Yapılan uyarıda il genelinde görülecek sağanak, gök gürültülü sağanak yağışların 30 Kasım sabah saatlerine kadar kuvvetli olması beklendiği ifade edildi.

Öte yandan Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra 7 ila 9 kuvvetinde (75-90km/s) kuvvetli fırtınaya dönüşeceği ve Salı günü sabah saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

Kentte etkisini sürdüren şiddetli rüzgar dolayısıyla balıkçı tekneleri de limana demirledi. Balıkçı esnafı ağlarını limana demirledikleri teknelerde tamir etti.