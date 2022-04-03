Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Zonguldak'ta şiddetli rüzgar etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölgesi için bugün sabah saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Gece yarısı sona ermesi ve yer yer saatteki hızı 40 ila 60 km'yi bulması beklenen rüzgar kent merkezinde etkili olurken, aralıklarla sağanak yağış da eksili oldu. Soba zehirlenmeleri, ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.