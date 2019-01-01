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Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.


İddiaya göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde Mustafa Ö. ile, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen Yusuf Ziya Eryiğit arasında çıkan kavgada silahla ateş etti. Eryiğit de saldırıya silahıyla karşılık verdi. Sağ gözünün altından giren kurşunla ağır yaralanan Eryiğit, 112 ambulansı ile kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi devam eden Eryiğit'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırgan Mustafa Ö. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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