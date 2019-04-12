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Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Zonguldak’ta işçiler arasında çıkan silahlı kavgada 1 yaralandı.

Zonguldak'ta işçiler arasında çıkan silahlı kavgada 1 yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Mithapaşa Mahallesi İkinci Makas mevkiinde bir inşaatta çalışan işçiler arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine S.K., belindeki silahı çıkartarak E.Y.'ye ateş etti. Bacağından yaralanan E.Y., olay yerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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