İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Zonguldak'ta silahlı kavga: 2 yaralı

Zonguldak’ta bir kişi, tartıştığı şahıs ile kavgayı ayırmaya çalışan şahsı tabancayla yaraladı.

Zonguldak'ta bir kişi, tartıştığı şahıs ile kavgayı ayırmaya çalışan şahsı tabancayla yaraladı.


Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Üniversite Sokak üzerinde bir iş yerinde yaşandı. İddialara göre, M.A., G.A. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çıkan tartışma büyüdü. M.A. silahıyla G.A.'yı ayağından ve karnından yaraladı. İddiaya göre kavgayı ayırmak için araya giren S.H. de M.A.'nın silahından çıkan kurşunla vuruldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A. ise olay sonrası gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.