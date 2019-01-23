Zonguldak'ta silahlı kavga: baba ve oğlu yaralandı

Zonguldak'ta Ö.D. isimli şüpheli, kömür sahasında üretim yaptığı ocağın kapatılmasına sebep olduğu iddia edilen baba ve oğlunu silahla vurdu. Zanlı, olayın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay Bölüm Mahallesi Pelit Sokak mevkisindeki ormanlık alanda yaşandı. İddialara göre Ö.D., ormanlık bölgede kömür üretimi yapan 59 yaşındaki baba Ö.Z. ve 33 yaşındaki oğlu M.Z. ile karşılaşarak tartıştı. Tartışmanın üzerine çıkan silahlı kavgada Ö.D., baba Ö.Z.'yi sol kolundan, oğlu M.Z.'yi ise ayaklarından silahla yaraladı. Olayın ardından zanlı Ö.D. olay yerinden kaçtı. Baba ve oğlu kendi imkanları ile ilçedeki sağlık ocağına gitti. Olayın ortaya çıkmasının ardından baba ve oğlu Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu sırada polis ekipleri zanlının gidebileceği bölgelerde güvenlik önlemleri alarak yol kapattı. Ö.D. kısa süre içerisinde ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tanık 5 kişinin de ifadelerine başvuruldu. Ö.D.'nin olayın yaşandığı bölgede kaçak olarak kömür üretimi yaptığı, aynı sahada kömür üretimi yapan baba ve oğlunun ocağın TTK tarafından kapatılmasına sebep olduğu iddia edildi.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.