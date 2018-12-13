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Zonguldak'ta simit fırınları denetlendi

Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde faaliyet gösteren simit fırınlarını denetledi.

Ekipler denetimlerinde iş yeri ruhsatı ve gramaj kontrolleri yaptı.


Denetimlerde simit fırınlarını tek tek gezen Merkez Zabıta Karakolu ekipleri, simit gramajlarını titizlikle kontrol etti. Ekipler yapılan denetimler sonuncunda herhangi bir problemle karşılaşmadıklarını belirtti.


Merkez Zabıta Karakolu Amiri Nihat Köseoğlu, halkın sağlığına ve huzuruna önem verdiklerini belirterek denetimlerin sıklıkla yapacağını söyledi.

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