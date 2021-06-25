Zonguldak'ta şimşekler geceyi aydınlattı

Zonguldak'ta gece saatlerinde aniden etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ile çakan şimşeklerin geceyi gündüze çevirdiği anlar görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Zonguldak'ta gece saatlerinde aniden başlayan gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Etkisini sürdüren yağışla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı.

Her saniye çakan şimşekler ile gecenin karanlığı aydınlığa döndü. Adeta görsel şölene dönüşen o anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım düşmesi gibi doğal afetlere karşı tedbirli olunması istendi.