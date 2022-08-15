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Zonguldak'ta şimşekler geceyi aydınlattı

Zonguldak’ta gökyüzünde çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Zonguldak'ta gökyüzünde çakan şimşekler geceyi aydınlattı.


Kent merkezinde zaman zaman yağış etkili olurken, ardı ardına çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu. Zonguldak'ta gün boyu etkili olan sıcak hava, akşam yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. Akşam saatlerinden itibaren art arda şimşekler çaktı. Gececi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluşturdu. Öte yandan vatandaşların sel, su baskınları gibi durumlara karşı tedbirli olmaları istendi.

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