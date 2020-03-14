Zonguldak'ta sis etkili oldu, görüş mesafesi 30 metreye düştü

Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Zonguldak-İstanbul karayolunda sürücüler kontrollü seyir etti. Görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düştü. Kentin yüksek mahallelerinde sis etkisini sürdürdü. Hava sıcaklığının 10 dereceye kadar düştüğü kentte, en yüksek hava sıcaklığının ise 13 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının aynı seviyelerde süreceği belirtirken yağmurlu havanın önümüzdeki hafta boyunca etkili olacağını kaydetti.