Zonguldak'ta sis etkili oldu, görüş mesafesi 50 metreye düştü

Zonguldak'ta sabah erken saatlerinden bu yana etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Zonguldak-İstanbul karayolunda sürücüler kontrollü seyir etti. Görüş mesafesi zaman zaman 50 metreye kadar düştü. Kentin yüksek mahallelerinde sis etkisini sürdürdü.

Hava sıcaklığının 11 dereceye kadar düştüğü kentte, en yüksek hava sıcaklığının ise 17 dereceye yükselmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde artacağı öğrenildi.