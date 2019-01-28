Zonguldak'ta sis etkili oldu

Zonguldak'ta sabah erken saatlerinden bu yana etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Zonguldak-İstanbul karayolunda sürücüler kontrollü seyir etti. Görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü. Kentin yüksek mahallelerinde sis etkisini sürdürdü.

Hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düştüğü kentte, en yüksek hava sıcaklığının ise 18 dereceye yükselmesi bekleniyor. Yağmurlu ve sisli havanın yeni hafta itibariyle yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor.