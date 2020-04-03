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Zonguldak'ta sis etkili oldu

Zonguldak’ta yoğun sis sabah erken saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor.

Zonguldak'ta yoğun sis sabah erken saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor.


Hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde sis etkili oldu. Sabah saatlerinden bu yana özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkisini çok yoğun şekilde sürdüren sis nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi iki metreye kadar düştü.


Sisin gün boyunca etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının önümüzdeki haftaya kadar düşük olması, havanın sisli ve yağmurlu olması bekleniyor.

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