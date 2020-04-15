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Zonguldak'ta sis etkili oldu

Zonguldak’ta sabah saatlerinde, aniden bastıran ve etkili olan yoğun sis yüksek kesimlerde etkili oldu.

Zonguldak'ta sabah saatlerinde, aniden bastıran ve etkili olan yoğun sis yüksek kesimlerde etkili oldu.


Hava sıcaklığının 9 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde sis etkili oldu. Kentte dün 20 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığının ardından sabah saatlerinden bu yana özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkisini çok yoğun şekilde sürdüren sis nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.


Sisin gün boyunca etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Perşembe gününe kadar düşük olması beklenirken hafta sonunda sıcaklığın tekrar yükselmesi bekleniyor.

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