Zonguldak'ta sis etkili oldu

Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaldı.

Zonguldak'ta yağışlı ve soğuk havanın etkisiyle beraber Zonguldak-Ereğli arasındaki yolda sis meydana geldi. Yer yer 9 dereceye kadar inen hava sıcaklığı nedeniyle sürücüler yüksek kesimlerde sis sürprizi ile karşılaştı. Zaman zaman görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler araçlarıyla tedbirli seyretti. Hava sıcaklıklarının Cuma ve Cumartesi günü artması ardından yeniden düşerek şehrin yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.