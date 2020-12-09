Zonguldak'ta sis manzaralı sabah güneşi

Zonguldak'ta mevsim Sonbaharda manzaralarına güneşin doğuşu da eklenince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Sonbahar mevsiminin sona ermesine sayılı günler kala Zonguldak'ta sabahın erken saatlerinde oluşan manzaralar izleyenleri adeta büyüledi. Havaların soğumasıyla birlikte yanan sobaların dumanlarıyla birlikte oluşan sis ve puslu manzaraya güneşin doğuşu da eklendi. O anlar ise drone ile havadan görüntülendi.

Gelik beldesinde sabah uyandıklarında doğal güzellikle karşılaşan vatandaşlar ise manzarayı adeta izlemeye doyamadı. Sararan yaprakların yerdeki manzaraları sonbahar güzelliğini yaşatıyor.