İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı sona erdi

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde gerçekleşen sokağa çıkma yasağı 24.

00 itibariyle sona erdi.



İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 10 Nisan tarihinde 31 ilde gerçekleşen sokağa çıkma yasağı 24.00 itibariyle sona erdi. Yasağın sona ermesiyle Zonguldak'ta vatandaşlar gerek araçlarıyla gerekse yaya olarak merkeze indi. İhtiyaç için dışarı çıktığını ifade eden Kürşat Kabuk, “İhtiyaçlarımızı gidermek için dışarı çıktık, evde hiçbir şey kalmadı. Bütün dükkanlar kapalı aslında bazı dükkanların açık olması gerekirdi” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.